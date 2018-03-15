"ميونيخ ري" لإعادة التأمين تسعى إلى زيادة أرباحها بمقدار 500 مليون يورو

أعلنت شركة "ميونيخ ري" الألمانية لإعادة التأمين اليوم الخميس اعتزامها العمل على زيادة أرباحها بمقدار 500 مليون يورو (620 مليون دولار) بحلول .2020

وذكرت الشركة وهي أكبر شركة إعادة تأمين في العالم والموجود مقرها في مدينة ميونيخ الألمانية أنها تتوقع تحقيق أرباح صافية تتراوح بين 1ر2 مليار و5ر2 مليار يورو سنويا خلال العام الحالي، وبحلول 2020 سيصل هذا الرقم إلى 8ر2 مليار يورو على الأقل.

وأضافت أن كل قطاع من قطاعي التأمين المباشر وإعادة التأمين سيساهم بقيمة 250 مليون يورو من الزيادة المستهدفة لصافي الأرباح بحلول .2020

وبحسب تقديرات الشركة فإن أرباح قطاع إعادة التأمين ستصل إلى 3ر2 مليار يورو عام 2020 في حين ستصل أرباح قطاع التأمين المباشر إلى 500 مليون يورو.

يذكر أن توقعات الشركة لأرباح العام الحالي تقل عن توقعات المحللين.

وذكرت "ميونيخ ري" أنها تعتزم استخدام موقفها المالي القوي لإعادة شراء جزء من أسهمها المطروحة في السوق، حيث تستهدف إعادة شراء أسهم بقيمة مليار يورو بحلول الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة عام .2019

يذكر أن البرنامج الحالي لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار يورو سيكتمل بحلول موعد الاجتماع المقرر للجمعية العمومية للشركة يوم 25 نيسان/أبريل المقبل.