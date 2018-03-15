"توراي إنداستريز" اليابانية تعتزم شراء "تين كيت أدفانسد" للألياف الكربونية بـ 1.15 مليار دولار

أعلنت شركة "توراي إنداستريز" اليابانية اليوم الخميس اعتزامها الاستحواذ على شركة صناعة الألياف الكربونية "تين كيت أدفانسد كومبوزايتس" مقابل 930 مليون يورو (15ر1 مليار دولار) لتلبية الطلب المتزايد على ألياف الكربون في صناعة الطائرات.

وذكرت الشركة اليابانية في بيان أنه "في صناعة الطائرات هناك طلب متزايد على الطائرات متوسطة وصغيرة الحجم ذات الممر الواحد، مع توقع تطوير جيل جديد من الطائرات يستهدف تلبية هذا الطلب".

توجد شركة "تين كيت" في هولندا وهي أحد أهم موردي ألياف الكربون المستخدمة في العديد من الصناعات، في حين أن "توراي" اليابانية هي أكبر شركة لإنتاج ألياف الكربون في العالم.

وذكرت الشركة اليابانية أن الصفقة ستكتمل في وقت لاحق من العام الحالي بعد الحصول على موافقة السلطات التنظيمية المعنية.

تتبنى "توراي" حاليا استراتيجية للتوسع في الأسواق الخارجية. وفي 2013 اشترت "توراي" شركة "زولتك" الأمريكية لإنتاج ألياف الكربون مقابل 580 مليون دولار.