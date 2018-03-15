"تويز آر أص" تغلق جميع متاجرها في أمريكا الـ 735 بسبب الإفلاس

قالت شركة (تويز آر أص) صاحبة سلسلة متاجر لعب الأطفال الشهيرة للتجزئة اليوم الخميس إنها ستغلق جميع فروعها في الولايات المتحدة بعد فشلها في العثور على مشتر أو التوصل لاتفاق للهيكلة مع المقرضين لإنقاذها من الإفلاس.

وتسعى الشركة للحصول على موافقة لتصفية مخزونها في متاجرها بالولايات المتحدة التي يبلغ عددها 735.

ويمثل إغلاق (تويز آر أص) و(بيبيز آر أص) ضربة لأجيال من المستهلكين ومئات من صانعي لعب الأطفال الذين باعوا منتجاتهم في فروع السلسلة بالولايات المتحدة مثل شركة ماتيل منتجة الدمية باربي وشركة ليجو.

وقالت الشركة إنها تجري مناقشات مع بعض الأطراف المهتمة بعقد صفقة لضم ما يصل إلى 200 أعلى متاجرها في الولايات المتحدة أداء إلى عملياتها في كندا.

وقال الرئيس التنفيذي لتويز آر أص ديف براندون "لم يعد لدينا الدعم المالي اللازم لمواصلة عمليات الشركة في الولايات المتحدة. لذا نقوم بعملية منظمة لوقف عملياتنا الأمريكية".