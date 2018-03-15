"لوفتهانزا" تحقق نتائج قياسية بعد إفلاس منافستها "إير برلين"

حققت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أفضل نتائجها على الإطلاق في أعقاب إفلاس منافستها الأصغر "أير برلين".

وذكرت الشركة الموجود مقرها في مدينة فرانكفورت الألمانية أن أرباح التشغيل خلال العام الماضي زادت بنسبة 70% سنويا إلى 3 مليارات يورو (7ر3 مليار دولار)، في حين يتوقع الرئيس التنفيذي للشركة "كارستن سبوهر" تراجعا طفيفا في أرباح .2018

وزاد صافي أرباح "لوفتهانزا" خلال العام الماضي بمقدار الثلث تقريبا إلى 4ر2 مليار يورو. وكان للاتفاق الذي تم التوصل إليه من الطيارين بشأن نظام التقاعد في الشركة تأثير إيجابي على صافي الأرباح.

وسيحصل مساهمو الشركة على توزيعات نقدية بقيمة 80 سنت أوروبي لكل سهم بزيادة نسبتها 60% عن توزيعات العام السابق. ومن المتوقع استمرار التوزيعات النقدية عند مستواها الجديد خلال العام الحالي.

وساهمت شركات طيران الركاب التابعة للمجموعة وبخاصة "لوفتهانزا" و"سويس" و"أستوريان أيرلاينز" و"يوروينجز" في تحقيق النتائج الجيدة، كما ساهمت شركة الشحن الجوي "لوفتهانزا كارجو" في زيادة الأرباح.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 12% سنويا إلى 6ر35 مليار يورو.