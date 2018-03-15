تراجع جديد للأسهم الآسيوية مع تزايد المخاوف من حرب تجارية عالمية

سجلت أسواق المال الآسيوية تراجعا جديدا خلال تعاملات اليوم الخميس، في حين ارتفعت قيمة الين أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي، على خلفية تراجع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك أمس مع تزايد المخاوف من حرب تجارية بين دول العالم إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المخيبة للآمال.

كان البيت الأبيض قد ذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على الصين لتقليل فائضها التجاري مع الولايات المتحدة بمقدار 100 مليار دولار وهو ما يشرح التغريدة التي نشرها الرئيس ترامب الأسبوع الماضي وذكر فيها انه يضغط على بكين لتقليل الفائض التجاري الصيني بمقدار مليار دولار فقط.

وفي بورصة سيدني الأسترالية، استمرت خسائر الأسهم لليوم الثالث على التوالي، حيث كانت أسهم البنوك الأشد تراجعا خلال التعاملات. وتراجع مؤشر "إس أند بي/أيه.إس.إكس 200" بواقع 10ر26 نقطة أي بنسبة 44ر0% إلى 20ر5909 نقطة، بعد تراجعه في تعاملات الصباح إلى 80ر5908 نقطة، في حين تراجع المؤشر الأوسع نطاقا " أول أوريناريز " بواقع 60ر24 نقطة أي بنسبة 41ر0% إلى 6018 نقطة. وتراجعت أسهم البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا، "أيه.إن.زد بانكنج" و"ناشيونال أستراليا بنك"و"ويستباك" و"كومنولث بنك" بما يتراوح بين 7ر0% و1%.

كما تراجعت أسهم أغلب شركات النفط رغم الارتفاع الطفيف لأسعار الخام مساء أمس. وتراجع سهم شركة "أويل سيرش" بأقل من 1ر0% وتراجع سهم "وود سايد بتروليوم" بنسبة 5ر0%، في حين ارتفع سهم "سانتوس" بنسبة 2ر0%.

وفي قطاع التعدين، ارتفع سهم "بي.إتش.بي بيليتون" بنسبة 5ر0% في حين ارتفع سهم "ريو تينتو" بنسبة 1% تقريبا وارتفع سهم "فورتسكو ميتالز" بنسبة 6ر0%. وتباين أداء أسهم شركات تعدين الذهب، بعد ارتفاع أسعار الخام الأصفر مساء أمس، حيث ارتفع سهم "إيفليوشن مايننج" بنسبة 2ر0% في حين تراجع سهم "نيوكريست" بنسبة 2ر0%، بعد تأكيدها عدم قدرتها على تحقيق توقعات إنتاجها للعام ككل وعدم قدرتها على الوفاء بتعاقداتها في مجال منتجات مركزات النحاس نتيجة غلق منجم كاديا.

وفي أسواق الصرف، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم، وجرى تداول العملة الأسترالية بسعر 7878ر0 دولار أمريكي، مقابل 7875ر0 دولار أمس.

وفي اليابان، تراجعت أسعار الأسهم لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع مؤشر نيكي القياسي بواقع 35ر190 نقطة أي بنسبة 87ر0% إلى 94ر2155586 نقطة، بعد تراجعه في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى 49ر21555 نقطة. وجاء أداء أسهم الشركات المعتمدة على التصدير، ضعيفا بشكل عام على خلفية صعود الين أمام الدولار، حيث ارتفع سهم شركة "سوني كورب" بنسبة 6ر0% في حين تراجع سهما "كانون" بنسبة 1% وسهم "باناسونيك" بنسبة 4ر0%. وتراجع سهم "ميتسوبيشي إلكتريك" بنحو 1%, ومن بين شركات السيارات، تراجع سهم "تويوتا" لصناعة السيارات بنسبة 5ر0% في حين تراجع سهم منافستها "هوندا" بأكثر من 1% خلال التعاملات. وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم "ميتسوبيشي يو.إف.جيه فايننشيال جروب" بأكثر من 1% في حين تراجع سهم "سوميتومو ميتسوي فايننشيال جروب" بنفس النسبة تقريبا. وفي قطاع النفط، تراجع سهم "إنبكس" بنحو 1% وتراجع سهم "جابان بتروليوم إكسبلوريشن" بنحو 2% رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في تعاملات أمس. وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات حكومية صدرت في اليابان اليوم الأربعاء نمو الطلب على الآلات بنسبة 2ر8% خلال كانون ثان/يناير الماضي، مقارنة بالشهر السابق. وفي أسواق الصرف جرى تداول العملة اليابانية في حدود 105 ين لكل دولار. وفي باقي أسواق آسيا، تراجعت بورصات كوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة هونج كونج وتايوان نيوزيلندا وشنغهاي.