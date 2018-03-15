75 مليون ريـال خسائر مادية لـ 86 ألف عملية إطفاء وإنقاذ خلال عام

بلغت قيمة الخسائر المادية لعمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف التي يقوم بها فرق الدفاع المدني التي يقدر عددها بـ 85751 عملية، نحو 75 مليون ريال خلال عام 1438هـ، وذلك بانخفاض 30 في المائة عن عام 1437هـ التي بلغت تكلفتها ما يقارب 107 ملايين ريال.

وقال اللواء عبد الرحمن الحسيني مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة، إن الدفاع المدني يتعامل مع الحوادث في الثواني الذهبية وليس بالدقائق والساعات، مشيرا إلى أنه في حال توافر كاشف الحريق فإنه سيعمل في الثلاثين ثانية الأولى على الحريق.

وأكد الحسيني خلال مؤتمر صحافي في نادي ضباط قوى الأمن في الرياض أمس، ضرورة الحرص على اقتناء الأجهزة التي تثبت جودة هذا المنتج وتحمل شهادة الجودة والمطابقة والسلامة، والبعد عن الأجهزة ذات الجودة الضعيفة والمقلدة، منوها بأهمية رفع مستوى العلم بالمخاطر، والعمل على إدخال الاحتياطات التي تمنع حدوث مثل هذه المخاطر.

وأضاف، أن "المديرية العامة للدفاع المدني تولي الإنسان جل اهتمامها بوصفه أغلى ما يملك المجتمع، وأن السلامة مسؤولية الجميع، حيث تبدأ من محافظة الإنسان على نفسه وسلامته، وتنتهي بدور الأجهزة الأمنية وجهاز الدفاع المدني في متابعة السلامة للجميع من الأخطار المحدقة بالمجتمع كافة، وأن المحافظة على النفس والمال من الضرورات الخمس، وأن المحافظة على الممتلكات مطلب شرعي ومطلب لاستمرار الحياة".

من جهته، أكد العميد الدكتور حمود الفرج مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات، حرص المديرية العامة للدفاع المدني على حماية الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن المديرية تتطلع إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، الذي بنيت عليه الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للدفاع المدني وتحديد رؤيتها بهذا المجال والمبادرات والمؤشرات ومقاييس الأداء التي ستسهم في تحقيق هذه الرؤية ومنطلقاتها.

وكشف عن نظام تطوعي تشارك فيه المديرية العامة للدفاع المدني سيصدر خلال الأشهر المقبلة، حيث سيكون هو السقف العام للتطوع في المملكة، منوهاً بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي الجهة العليا لهذا للنظام، مشيرا إلى إنشاء وتجهيز أماكن للإيواء وقت الكوارث تحت إشراف وزارة المالية، إضافة إلى الفنادق والشقق المفروشة.

وقال الفرج :" إن عمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف يصل مجموع عملياتها في عام 1438هـ إلى نحو 85751 عملية، حيث تحتل عمليات الإطفاء النسبة الأعلى من بين تلك العمليات، إذ يصل عدد عملياتها إلى 49.051 عملية وبنسبة تصل إلى 57.20 في المائة، وعمليات الإنقاذ 36.673 عملية بنسبة 42.77 في المائة، فيما تحتل عمليات الإسعاف النسبة الأقل".

وأشار إلى أن منطقة مكة المكرمة تعتلي المرتبة الأولى في عمليات الحوادث السكنية بعدد يصل إلى 4086 عملية، تليها منطقة الرياض بـ 3599 عملية.

وفي السياق نفسه، أفصح العقيد الدكتور سعد القحطاني مدير الإدارة العامة للتوعية الوقائية، عن وجود اجتماعات مع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد عدد من الوظائف النسائية في الدفاع المدني، خاصة في مجال السلامة، إلى جانب اعتماد سلسلة من الوظائف في مجال السلامة للجنسين.

وقال "تعمل المديرية مع وزارة التعليم لاعتماد تخصصات هندسية في علوم السلامة في عدد من الجامعات، وأن هناك مشاركات واسعة من العنصر النسائي خاصة في الحج والعمرة لتأدية مهام وفق تخصصات معينة".