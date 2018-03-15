«مجموعة أكسفورد»: خطط المملكة لخصخصة قطاعي المياه والكهرباء مُحكمة .. والصناديق الاستثمارية تزدهر

أكد تحليل لمجموعة أكسفورد للأعمال OBG في بريطانيا، أن خطط السعودية لخصخصة قطاع المياه والكهرباء محكمة وتسير بشكل جيد، ويجري العمل بقوة لتعزيز الكفاءة في توزيع واستخدام مصادر الطاقة، خاصة مع التزايد السريع في عدد السكان وارتفاع الطلب على الصناعة والخدمات.

وأشار التحليل الذي تم جمعه من رؤساء تنفيذيين وشخصيات أعمال رئيسية ومسؤولين حكوميين ومحللي أبحاث في السعودية، أن السعودية أدرجت الطاقة المتجددة ضمن مشاريعها الاستراتيجية المستدامة، لافتا إلى أن الطاقة الشمسية والكهروضوئية والرياح بداية مثالية لتنويع مصادر الطاقة في السعودية.

وأشار إلى أن أسواق رأس المال وشركات التكنولوجيا الناشئة والرقمية، والمرافق والطاقة المتجددة، ووسائل الإعلام، والترفيه والسياحة، تعد من أكثر الأسواق جاذبية، كما أن قطاع الصناديق الاستثمارية في المملكة يزدهر بدعم من الحكومة.

ولفت إلى قوة المؤشرات الحيوية للاقتصاد السعودي التي تشير إلى مزيد من التطوير، متوقعا أن يؤدي إطلاق عديد من برامج تحقيق "رؤية 2030" إلى توفير مزيد من الزخم لوتيرة الإصلاح الاقتصادي في العام الجاري 2018.

ولفت تقرير المجموعة السنوي لعام 2018، إلى المشاريع التي تجريها السعودية للتحكم في تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، والخزانات، وتدابير الحد من التسرب، وشبكات النقل، وأنظمة حفظ المياه الجوفية.

وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تعد هدفا رئيسيا في مشاريع التنمية المستدامة في البلاد، التي تتضمن ثلاث مناقصات للرياح، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، ومشروعات تحويل النفايات إلى طاقة، لافتا إلى أن الشركة السعودية "أكوا باور" فازت بعرض مشروع الكهروضوئية البالغ 300 ميجاواط في سكاكا في منطقة الجوف.

من جهتها، قالت لـ "الاقتصادية" أندريانا دافنيس؛ مديرة مجموعة أكسفورد في السعودية، "إن التقرير عبارة عن مكونات من بحث شامل وتحليلي تم جمعه من رؤساء تنفيذيين وشخصيات أعمال رئيسية ومسؤولين حكوميين ومحللي أبحاث في السعودية".

وأضافت، أن "عام 2018 يبدو أنه سيكون مرتكزا لتطبيق الاستراتيجية الاقتصادية السعودية من خلال رؤية 2030".

فيما قال ثامر الشرهان، العضو المنتدب لـ "أكوا باور"، "إن الحكومة السعودية تحرص على تشجيع مشاريع الطاقة الشمسية على نطاق صغير، وبحلول عام 2020 تخطط المملكة لخفض دعم المياه والكهرباء بمقدار 53.3 مليار دولار".

وأشار تحليل أكسفورد إلى أن مجموعة العمل المعنية بالحوافز الاقتصادية الجديدة التي ستشهدها "رؤية 2030"، من المتوقع أن تساعد على الحد من اعتمادها على النفط الخام.

ولفت إلى المبادرات الرئيسية الأخرى التي تتضمن برنامج الخصخصة إضافة إلى إدراج "أرامكو"، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتنظيم المشاريع.

وأوضح، أن هيئة السوق المالية و"تداول" عملتا على تعميق السوق وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، علاوة على أكبر تقدمين هيكليين في السوق شهدهما العامان الماضيان، هما إطلاق صناديق الاستثمار العقاري والسوق الموازية "نمو".

وذكر تقرير أكسفورد التحليلي، أن قطاع الصناديق الاستثمارية في المملكة سيستمر في الازدهار، من خلال إتاحة الفرص للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، وكلاهما يكتسب مزيدا من الدعم الحكومي القوي.

وبين، أن الحكومة تلعب دورا بارزا في استثمارات شركات التكنولوجيا الناشئة من خلال صناديق شركات القطاع العام، كما يتوقع أن تضاعف حملة الرقمنة فرص العمل للقطاع الخاص.

وبين أن "رؤية 2030" تقدم فرصا في قطاعات جديدة مثل الإعلام والثقافة والترفيه، كما تأمل الحكومة في جذب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص في تطوير صناعاتها الإبداعية والترفيهية.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يستعد لاستقبال تدفق أكبر للسياحة، حيث استقبلت السعودية 20.9 مليون زائر عالمي خلال عام 2016، كما أن السياحة الداخلية آخذة في الارتفاع، حيث تشهد السعودية 50 مليون رحلة داخلية في عام 2016، وتهدف للوصول إلى 66 مليونا بحلول عام 2020.

وأشار التقرير إلى أنه بشكل عام شهد عام 2017 ظهور المملكة بدرجة عالية على الساحة العالمية بفضل عمق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها "رؤية 2030"، في حين أن عديدا من المشاريع الكبرى المعلنة، مثل عديد من التغييرات التنظيمية والتشريعية في مراحلها الأولى لا يمكن التنبؤ بها.