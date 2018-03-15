«هيئة المواصفات» تطبق اللائحة التنفيذية للمصاعد رجب المقبل

كشف مصدر مطلع في هيئة المواصفات والمقاييس عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للمصاعد في 9 رجب 1439، مشيرا إلى أن الهيئة منحت فرصة بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة لمدة لا تزيد على عام بعد التطبيق، ومنح المصاعد المركبة في الخدمة فترة عامين.

وأوضح المصدر، أن الهيئة استثنت أربع فئات من المصاعد من تطبيق اللائحة، تتصدرها المصاعد الخاصة بالمناجم، والخاصة بالأغراض العسكرية والأمنية، ومصاعد الآلات الرافعة لرفع الأفراد والبضائع المستخدمة في البناء والتشييد، والمصاعد ذات السرعة المقننة ومشايات السلالم الكهربائية.

وقال، إن الهيئة ألزمت الجهات التفتيشية بستة التزامات، تمثلت في أن تكون مقبولة لدى جهات تقويم المطابقة بالهيئة، وأن ترفع تقرير تفتيش عن صلاحية المصعد إلى الجهة المختصة قبل وضعه في الخدمة، وأن تجري جميع عمليات التفتيش الدورية على المصعد، ورفع تقرير بنتائج التفتيش للجهة المختصة، إضافة إلى الاحتفاظ بنسخة من الرسومات البيانية الكهربائية للمصعد، والتعاون التام مع مالك المنشأة والجهة المختصة والمورد للقيام بجميع عمليات التفتيش المطلوبة.

وأكد، أن الالتزامات لجمع الأطراف سواء الجهة التفتيشية وشركة الصيانة ومالك العقار، حيث يستلزم مالك العقار بوجود عقد صيانة سنوي طالما المصعد تحت الخدمة، وتسجيل المصعد في الجهات المختصة.

وحول العقوبات والغرامات، قال، إن العقوبات تختلف بحسب المخالف، فعند ضبط مخالفة للمصاعد أو أحد مكوناتها فالهيئة لها الحق باتخاذ الإجراءات اللازمة، لإلغاء الشهادة المطابقة ذات العلاقة والإعلان عن المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهة المصدرة للشهادة، كما تتخذ إجراءات إخراج المصعد عن الخدمة مؤقتا أو دائما عند عدم تسجيل المصعد لدى الجهة المختصة، وعدم الصيانة في الأوقات المحددة، وانتهاء صلاحية شهادة التفتيش، إضافة إلى عدم توفير ملف فني للمصاعد.

وأشار إلى أن المورد يتحمل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة، لذلك يجب عليهم تقديم جميع مطالب الجهات الرقابية لتسهيل عملهم.

وأوضح، أن الترخيص يلغى إذا حصلت أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو شهادة التفتيش أو الترخيص باستعمال شهادة الجودة.