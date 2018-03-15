«السوق الموازية» تفقد 2.5 % وسط ارتفاع قيم التداول 231 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3020 نقطة، وفقدت نحو 78 نقطة بنسبة 2.5 في المائة. وارتفعت قيم التداول 231 في المائة بنحو 2.6 مليون ريال لتصل إلى 3.7 مليون ريال، بمعدل 24 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 54 في المائة بنحو 32 ألف سهم لتصل إلى 92 ألف سهم بمعدل تدوير 0.55 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 45 في المائة بنحو 47 صفقة لتصل إلى 154 صفقة. وارتفع سهم "باعظيم" وحيدا بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 25 ريال، مقابل تراجع البقية واستقرار سهمي "العمران" و"التطويرية الغذائية". وتصدر المتراجعة "ثوب الأصيل" بنسبة 3.45 في المائة ليغلق عند 61.50 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.22 في المائة ليغلق عند 11.36 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.38 في المائة ليغلق عند 15.58 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 2.7 مليون ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 632 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 116 ألف ريال.