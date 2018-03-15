ضغط «المصارف» يفقد الأسهم السعودية فرصة الإغلاق في المنطقة الخضراء

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 7775 نقطة لكن بانخفاض طفيف بلغ نقطتين. الضغط كان من سهم "الراجحي" الأكثر تراجعا بين الأسهم المتداولة، وتراجع السهم أفقد السوق فرصتها بالإغلاق في المنطقة الخضراء. وأشير في تقارير سابقة إلى أهمية الإغلاق فوق المقاومة 7830 نقطة للحد من الضغوط البيعية، وتجاوز المقاومة سيزيد من شهية المخاطرة، ما سيدفع بالسوق لمستويات أعلى. حاليا السوق تسير في اتجاه محايد نظرا لإغلاق أكثر من جلسة دون تغير يذكر، واتجاه السوق سيعتمد على تجاوز المقاومة 7830 نقطة ما سيعطيه دفعة لمستويات أعلى أو كسر الدعم 7700 نقطة وذلك سيدخله في موجة جني أرباح وقد تميل نحو الحدة نظرا للارتفاعات القوية للسوق.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7778 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7789 نقطة رابحا 0.15 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7761 نقطة فاقدا 0.21 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7775 نقطة فاقدا نقطتين. وتراجعت السيولة 4 في المائة بنحو 198 مليون ريال لتصل إلى 4.2 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 20 مليون سهم لتصل إلى 159 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 11 في المائة بنحو 12 ألف صفقة لتصل إلى 105 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الطاقة" بنسبة 0.7 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.5 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 29 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 315 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر "بتروكيم" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 26.17 ريال، يليه "إكسترا" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 67.18 ريال، وحل ثالثا "دور" بنسبة 5.9 في المائة ليغلق عند 20.93 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الراجحي" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 75.08 ريال، يليه "ولاء للتأمين" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 33.94 ريال، وحل ثالثا "السعودي الفرنسي" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 29.99 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بنسبة 15 في المائة بتداولات 616 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 594 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 10 في المائة بقيمة 433 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية