«مترو جدة»: المشروع جاهز للطرح فور اعتماد الميزانيات

أعلنت شركة مترو جدة طرح المترو للقطاع الخاص للتنفيذ فور إعلان اعتماد الميزانيات الخاصة بالمشروع قريبا، موضحة أنه تم الانتهاء من تصاميم أجزاء المشروع كافة، وسيبدأ المشروع بتنفيذ "جسر أبحر" بتكلفة تصل إلى نحو 45 مليار ريال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء المجلس البلدي في جدة مع الدكتور هاني أبو راس، أمين جدة، في مقر الشركة أمس، كما تم الإعلان عن قرب تنفيذ المرحلة التطويرية الثالثة من كورنيش جدة قريبا، إضافة إلى ترسية 90 في المائة من دورات المياه على كورنيش جدة على مستثمر لصيانتها وتنظيفها مقابل رسوم مالية من المستخدمين. وتشمل مشاريع النقل العام في جدة تنفيذ جسر أبحر المعلق، وشبكة قطارات، وشبكة حافلات، وخط النقل البحري، وخط عربات الكورنيش، ويتوقع أن ينتهي مشروع النقل العام في جدة بنهاية عام 2022، على أن يتم التشغيل النهائي للمشروع بعد إجراء اختبارات السلامة في 2025.
من جانبه، أكد عبدالله المحمدي، رئيس المجلس البلدي في جدة، أن اللقاء حمل طابع الشفافية، مبينا أن أمين جدة أبدى استعداد الأمانة بكل إداراتها التعاون مع المجلس وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، ووفق خطط ورؤى وشراكات داعمة وفاعلة لتحقيق الأهداف المرجوة، والسير للأمام بمنظومة العمل البلدي.
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