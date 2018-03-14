الموافقة على تأسيس جمعية الطيران السعودية

صدر قرار وزارة العمل بالموافقة على تأسيس "جمعية الطيران السعودية" ويرأس مجلس إدارتها الأمير طيار فهد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

وتعد جمعية الطيران السعودية أول جمعية مختصة في مجال الطيران في المملكة العربية السعودية ، وتعنى بالعمل على تبني وتكريس المبادرات والأعمال والخطط والتقارير التي من شأنها التطوير والنهوض بمجال الطيران ومنتسبيه على مستوى المملكة العربية السعودية ، وستبدأ أعمالها من مقرها بالرياض بعد الانتهاء من إجراءات التدشين.