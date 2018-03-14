أمريكا تحث الصين على خفض الفائض التجاري بمقدار 100 مليار دولار

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن إدارة ترامب تحث الصين على خفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة بمقدار 100 مليار دولار، موضحة بذلك تغريدة كتبها الرئيس دونالد ترامب قبل أسبوع.

وقال ترامب في تغريدة الأسبوع الماضي إن إدارته طلبت من الصين تطوير خطة لخفض فائضها التجاري الضخم مع الولايات المتحدة بمقدار مليار دولار، لكن المتحدثة قالت إن الرئيس كان يقصد أن يقول 100 مليار دولار.

وسجل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في 2017 مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 275.81 مليار دولار.