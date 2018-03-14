الاسواق المالية تتجاوز مخاوفها عقب إقالة تيلرسون

سجلت الأسواق الأوروبية والأميركية ارتفاعا اليوم متجاوزة المخاوف السياسية التي اثارها قرار الرئيس الاميركي المفاجئ دونالد ترمب بإقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون أمس الثلاثاء.

واثارت انباء اقالة تيلرسون المعتدل مخاوف السوق من حدوث اضطرابات في البيت الابيض وتبني سياسة خارجية متشددة، ما ادى الى هبوط الاسهم الاميركية الثلاثاء والاسهم الاسيوية في وقت مبكر الاربعاء.

وقال مايك فان دولكين رئيس الابحاث في مؤسسة "اسيندو ماركتس" ان "عملية التغيير في واشنطن اثارت مخاوف جديدة من عدم الاستقرار في ادارة ترامب بالامس، ما زاد من المخاوف بشان روسيا على عدة جبهات".

واضاف "الا ان المستثمرين أصبحوا اكثر جرأة بعد سنوات عديدة من المفاجآت الجيوسياسية".

واشار الى ان البيانات الاقتصادية الايجابية الصينية تساعد على تحفيز المكاسب لأسهم شركات التعدين الكبيرة المدرجة في لندن.

وقال ديفيد مادين محلل السوق في مؤسسة "سي ام سي ماركتس" البريطانية ان "شركات التعدين تدعم سوق لندن عقب بيانات الانتاج الصناعي الجيدة في الصين".

وفي سوق العملات، انخفض سعر الدولار امام اليورو والجنيه الاسترليني.

وقال ستيفن انيس رئيس التجارة في اسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة "اوندا" ان "بيع الدولار يعزى الى انخفاض التضخم الاميركي وظاهرة تغيير المناصب في البيت الابيض التي لا توحي بالثقة بالادارة الاميركية".

واظهرت بيانات رسمية الثلاثاء تراجع التضخم الاميركي في فبراير ما يهدئ القلق ازاء قيام الاحتياطي الفدرالي (المركزي الاميركي) برفع اسعار الفائدة باسرع من المتوقع.