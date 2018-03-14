بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 03ر20 نقطة للسعري ليصل إلى 32ر6748 نقطة و08ر1 نقطة للوزني و18ر3 ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 8ر10 مليون دينار كويتي (نحو 64ر35 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر59 مليون سهم تمت عبر 2307 صفقات.