البورصة المصرية تخسر 4.3 مليار جنيه وتغلق تعاملاتها على تراجع 0.63%

دفعت عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين الأجانب، بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% مسجلاً 16881.72 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 1.20% ليصل إلى 899.52 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي فقد 0.60% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 2267.75 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 4.3 مليار جنيه ليصل إلى 972.9 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 2.2 مليار جنيه.