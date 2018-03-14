بالم هيلز المصرية تتوقع نمو إيرادات 2018 واستثمار ملياري جنيه

قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بالم هيلز للتعمير المصرية اليوم الأربعاء إن الشركة تتوقع تحقيق إيرادات تزيد على 6.8 مليار جنيه (387.46 مليون دولار) في 2018 مقابل 6.6 مليار في 2017 وتخطط لاستثمار ملياري جنيه هذا العام.

وقال طارق عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي ردا على أسئلة لرويترز إن بالم هيلز، ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية، ستخصص مليار جنيه للانتهاء من الأجزاء المتبقية من 11 مشروعا قيد التطوير خلال 2018 و2019، بينما ستضخ المليار الأخرى في مشروعات جديدة.

وأضاف أن هناك 4650 وحدة بيعت في المشروعات الأحد عشر، بينما يتبقى 1217 وحدة تتوقع الشركة بيعها خلال 2018 و2019.

وأشار إلى أن محفظة أراضي الشركة تبلغ 41 مليون متر مربع، 50 بالمئة منها غير مطورة بعد.