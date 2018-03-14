119 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين سول وواشنطن العام الماضي

بلغ حجم التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 119 مليارا و100 مليون دولار في العام الماضي بزيادة نسبتها 8ر8 بالمئة بالمقارنة مع العام الأسبق، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية اليوم الاربعاء. وبمناسبة مرور 6 أعوام على سريان مفعول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين غدا، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية تقريرا بعنوان "توجهات التبادل التجاري بين كوريا والولايات المتحدة ضمن اتفاقية التجارة الحرة"، حيث تبين أن نسبة التبادلات التجارية الكورية مع الولايات المتحدة بلغت 3ر11 بالمئة لتحافظ الولايات المتحدة على المركز الثاني بعد الصين بـ22 بالمئة، من حيث حجم التبادلات التجارية. وفي العام الماضي بلغت الصادرات الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة 68 مليارا و600 مليون دولار بزيادة 2ر3 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق، بينما بلغت الواردات منها 50 مليارا و700 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 4ر17 بالمئة مقارنة مع العام السابق، لتسجل كوريا الجنوبية فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة يبلغ حجمه 17 مليارا و900 مليون دولار. لكن حجم الفائض استمر في الانخفاض خلال العامين الماضيين، بعدما ظل يسجل زيادة حتى العام الرابع من إبرام الاتفاقية لكنه انخفض بنسبة 7ر9 بالمئة في عام 2016، وبنسبة 2ر23 بالمئة العام الماضي. كما زاد حجم الصادرات الكورية الجنوبية من المنتجات البترولية للولايات المتحدة بنسبة 7ر29 بالمئة وأجهزة الكومبيوتر بـ3ر45 بالمئة وأنابيب الصلب بـ8ر93 بالمئة، مما أدى إلى حدوث زيادة في الصادرات. لكن الصادرات من السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية وقطع غيار السيارات، والتي كانت تتصدر قائمة الصادرات، سجلت انخفاضا بالمقارنة مع العام الأسبق. وبلغت نسبة احتلال المنتجات الكورية في السوق الأمريكية 3 بالمئة، أي أقل بـ2ر0 نقطة مئوية بالمقارنة مع العام الأسبق. وبالنسبة للواردات من الولايات المتحدة حسب الأصناف، تبين أن حجم الواردات من أجهزة أشباه الموصلات زاد بنسبة 3ر119 بالمئة وأشباه الموصلات بـ8ر7 بالمئة، والغاز الطبيعي المسال بـ9ر55 بالمئة، واللحوم بـ4ر20 بالمئة. وبلغ حجم المنتجات الأمريكية في السوق الكورية 6ر10 بالمئة لترتفع باستمرار بعد سريان مفعول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وليضيق الفارق بينها وبين اليابان التي جاءت في المركز الثاني بنسبة 4ر12 بالمئة.