تراجع حالات إفلاس الشركات في ألمانيا إلى أقل مستوياتها منذ عام 1999

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء تراجع عدد الشركات التي أفلست في ألمانيا خلال عام 2017 مقارنة بالعام الذي يسبقه. وأوضح المكتب اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإفلاس انخفض بذلك إلى أقل معدلاته منذ تطبيق قانون الإعسار في عام .1999 وبحسب بيانات المكتب، سجلت المحاكم الابتدائية 20093 حالة إفلاس في عام 2017، ويقل هذا العدد بنسبة 6ر6 بالمئة مقارنة بما تم رصده في عام .2016 وبذلك يستمر التوجه نحو تراجع حالات الإفلاس في ألمانيا الذي بدأ منذ أعوام. يذكر أنه تم رصد آخر زيادة في حالات إفلاس شركات بألمانيا خلال الأزمة الاقتصادية عام .2009