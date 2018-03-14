فرنسا ستقاضي جوجل وآبل حول "ممارسات تجارية استغلالية"

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ان بلاده ستقاضي عملاقي المعلوماتية والانترنت آبل وجوجل حول "ممارسات تجارية استغلالية" في قضية يمكن ان تصل الى "ملايين اليوروهات". وصرح لومير لاذاعة "ار تي ال" الفرنسية انه "يؤيد اقتصادا يقوم على الانصاف، لذلك سنقاضي غوغل وآبل امام محكمة التجارة في باريس حول ممارسات تجارية استغلالية" ازاء شركات ناشئة فرنسية. وتأتي هذه التصريحات بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا توترا على اثر قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الفولاذ والالمنيوم. وتابع لومير ان هذه الشركات الناشئة "تخضع لرسوم" عندما تتفاوض من اجل بيع تطبيقاتها الى غوغل وآبل اللتان "تحصلان ايضا على قواعد البيانات"، كما ان "بامكانهما تعديل العقود من جانب واحد". وقال الوزير الفرنسي ان هذا الوضع "غير مقبول" و"اعتقد ان جوجل وآبل ورغم نفوذهما لا يحق لهما أن يعاملا شركاتنا الناشئة ومطوري البرامج لدينا بهذا الشكل". وأكد لومير الذي كان لوح الصيف الماضي بفرض ضرائب على عمالقة الانترنت على عائدات مبيعاتها في فرنسا مع التنديد بممارساتها لتجنب الضرائب، ان هذه الدعوى ستترجم ب"غرامة بملايين اليوروهات". وتابع ان "مسؤوليتي هي ان اضمن النظام العام في مجال الاقتصاد. هناك قواعد وقانون ولا بد من احترامها".