بعد فيسبوك.. جوجل توجه ضربة قوية لعملة "بتكوين"

بعد فيسبوك، وجهت شركة "جوجل " ضربة جديدة للعملة الإلكترونية "بتكوين"، حيث أعلنت منع بث كل الإعلانات المرتبطة بالعملات الرقمية بحسب سكاي نيوز .وذكرت الوكالة أن جوجل ستبدأ حظر إعلانات العملات الرقمية والمحتويات ذات الصلة ابتداء من شهر يونيو المقبل.وقالت جوجل إن القرار جاء بسبب السياسة الجديدة للشركة التي تحظر طرح إعلانات المنتجات المالية غير المنظمة وغير المصرح بها.كما أوضحت أنها قامت، خلال 2017، بإلغاء وحظر 3.2 مليار إعلان بسب انتهاكها سياساتها الإعلانية، مضيفة أن العدد تضاعف مقارنة مع عام 2016.وفي يناير الماضي، أعلن موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي منع بث كل الإعلانات المرتبطة بالعملات الرقمية.وقالت شركة فيسبوك إنه لن يتم عرض المنتجات الإعلانية "التي ترتبط في كثير من الأحيان بممارسات ترويجية مضللة وخادعة"، مضيفة "وعلى وجه التحديد العملات الرقمية التي تستخدم أسالبب مغرضة لجذب مستثمرين جدد".