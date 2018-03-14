تراجع أسواق الأسهم الآسيوية بعد إقالة وزير خارجية أمريكا

سجلت أسواق المال الآسيوية تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب الأداء الضعيف للأسهم الأمريكية خلال تعاملات مساء أمس في بورصة وول ستريت بنيويورك، على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون. كما ألقت الأنباء عن اعتزام الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار بظلالها على أسواق المال.

وفي بورصة سيدني الأسترالية، استمرت خسائر الأسهم لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع مؤشر "إس أند بي/أيه.إس.إكس 200" بواقع 50ر44 نقطة أي بنسبة 74ر0% إلى 20ر5930 نقاط، بعد تراجعه في تعاملات الصباح إلى 80ر5922 نقطة، في حين تراجع المؤشر الأوسع نطاقا " أول أوريناريز " بواقع 40ر40 نقطة أي بنسبة 66ر0% إلى 70ر6036 نقطة.

وتراجعت أسهم البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا، "أيه.إن.زد بانكنج" و"ناشيونال أستراليا بنك"و"ويستباك" و"كومنولث بنك" بما يتراوح بين 7ر0% 2ر1%.

كما تراجعت أسهم شركات النفط مع تراجع أسعار الخام مساء أمس. وتراجع سهم شركة "أويل سيرش" بنحو 1% في حين تراجع سهم "سانتوس" بأكثر من 1% وتراجع سهم "وود سايد بتروليوم" بنسبة 4ر0%.

وفي قطاع التعدين، تراجع سهم "بي.إتش.بي بيليتون" بنسبة 5ر0% في حين ارتفع سهم "ريو تينتو" بنسبة 3ر0% وارتفع سهم "فورتسكو ميتالز" بنسبة 1ر0%.

وتباين أداء أسهم شركات تعدين الذهب، رغم ارتفاع أسعار الخام الأصفر مساء أمس، حيث ارتفع سهم "إيفليوشن مايننج" بنسبة 3ر0% في حين تراجع سهم "نيوكريست" بنحو 1%.

ومن ناحية أخرى أعلنت مجموعة "نيوز كورب" الإعلامية العملاقة اعتزامها بيع تطبيق "بول بول" المتخصص في بث الأخبار واللقطات المميزة في مباريات كرة القدم عبر الهواتف الذكية إلى شركة "دوج أوت".

وفي أسواق الصرف، تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم، وجرى تداول العملة الأسترالية بسعر 7857ر0 دولار أمريكي، مقابل 7872ر0 دولار أمس.

وفي اليابان، تراجعت أسعار الأسهم بعد أربعة أيام من الصعود، حيث تراجع مؤشر نيكي القياسي بواقع 67ر204 نقطة أي بنسبة 93ر0% إلى 43ر21763 نقطة، بعد تراجعه في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى 11ر21758 نقطة.

وجاء أداء أسهم الشركات المعتمدة على التصدير، ضعيفا بشكل عام على خلفية صعود الين أمام الدولار، حيث ارتفع سهم شركة "سوني كورب" بنسبة 4ر0% في حين تراجع سهما "كانون" و"باناسونيك" بنحو 1%. وتراجع سهم "ميتسوبيشي إلكتريك" بأكثر 1%,

ومن بين شركات السيارات، تراجع سهم "تويوتا" لصناعة السيارات بنسبة 2ر0% في حين تراجع سهم منافستها "هوندا" بنسبة 3ر0% خلال التعاملات.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم "ميتسوبيشي يو.إف.جيه فايننشيال جروب" بأكثر من 1% في حين تراجع سهم "سوميتومو ميتسوي فايننشيال جروب" بنسبة 3ر0%.

وفي قطاع النفط، تراجع سهم "إنبكس" بنحو 2% وتراجع سهم "جابان بتروليوم إكسبلوريشن" بنسبة 2ر0% مع استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية في تعاملات أمس.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات حكومية صدرت في اليابان اليوم الأربعاء نمو الطلب على الآلات بنسبة 2ر8% خلال كانون ثان/يناير الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب البيانات فإن معدل النمو الشهري للطلب على الآلات خلال كانون ثان/يناير الماضي هو الأعلى خلال عامين. وكان الطلب على الآلات قد سجل خلال كانون أول/ديسمبر الماضي انكماشا بمعدل 3ر9% شهريا وفقا للبيانات المعدلة.

جاء نمو الطلب خلال كانون ثان/يناير الماضي بفضل الطلب القوي من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. ويعد الطلب على الآلات مؤشرا مهما على الإنفاق الرأسمالي المستقبلي للشركات.

ووصلت قيمة طلبات الآلات خلال كانون ثان/يناير الماضي بعد استبعاد السفن ومحطات الطاقة إلى 3ر872 مليار ين (2ر8 مليار دولار).

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الياباني محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد يومي 22 و23 كانون ثان/يناير الماضي.

وفي أسواق الصرف جرى تداول العملة اليابانية في حدود 106 ين لكل دولار. وفي باقي أسواق آسيا، تراجعت بورصات كوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة هونج كونج وتايوان نيوزيلندا وشنغهاي.