«هيئة المقيمين»: إصدار 350 رخصة لمنشآت تزاول مهنة التقييم

أصدرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أكثر من 350 رخصة لمنشآت تزاول مهنة التقييم، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية" صالح الزويد؛ مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة.

وأضاف الزويد، أن الهيئة تعمل على تنظيم وتطوير مهنة التقييم وتأهيل الممارسين لها، وقدمت أكثر من 290 دورة تدريبية متخصصة في التقييم خلال ثلاثة أعوام في 19 مدينة في المملكة. وأوضح، أن الهيئة تعكف على تنظيم وتطوير مهنة التقييم وتأهيل الممارسين لها، وتحديد أبرز التغييرات في معايير التقييم الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص من حيث التقييم والتقدير، وإدارة وتشغيل عمليات تقييم أضرار حوادث المركبات بشكل إلكتروني وبمهنية واحترافية عالية وفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية، كما تعمل حاليا على رفع كفاءة العاملين في المراكز والممارسين لمهنة التقدير من خلال برنامج تدريبي متخصص.

ولفت الزويد إلى أن الهيئة تعمل أيضا علی تحسين البيئة الاستثمارية، وكذلك فتح الفرص للمستثمرين من خلال مراكز تقدير الحوادث، حيث أطلقت نظام تقدير بشكل تجريبي في الرياض بصناعية العروبة، لافتا إلى أن هذا النظام أسهم بشكل كبير في تنظيم عملية التقدير، وتسهيل الإجراءات وتسريع الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتقدير هو نظام إلكتروني يربط الجهات ذات العلاقة بالحوادث سواء شركة نجم، المرور، مقدري الحوادث، موردي قطع الغيار، وورش الإصلاح.