موديز: النظرة المستقبلية للبنوك السعودية مستقرة مع عودة الاقتصاد إلى النمو

قالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيفات الائتمانية في تقرير نشر اليوم الثلاثاء إن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في السعودية مستقرة مع عودة اقتصاد المملكة إلى النمو هذا العام، مدعوما بزيادة في الانفاق العام ومحفزات أخرى. وقال التقرير إن ربحية البنوك السعودية ستبقى الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتتوقع موديز أن ترتفع هوامش الأرباح مع تزايد الفائدة ونمو معتدل للائتمان وارتفاع دخل الرسوم وانخفاض تكاليف التشغيل وهو ما سيغطي على زيادة في المخصصات. وقالت موديز إن استقرار الربحية ونموا معتدلا للقروض سيعزز كفاية رأس المال القوية بالفعل للبنوك السعودية.