الذهب يتعافى مع هبوط الدولار بعد إقالة وزير الخارجية الأمريكي

ارتدت أسعار الذهب عن خسائرها الأولية لتغلق على ارتفاع اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بعد أن أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون، بينما جاءت أحدث بيانات للتضخم في الولايات المتحدة متماشية مع التوقعات.
وأنهى الذهب في المعاملات الفورية جلسة التداول في سوق نيويورك مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1326.84 دولار للأوقية (الأونصة) بينما صعد المعدن الأصفر في العقود الأمريكية تسليم أبريل نيسان 0.5 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1327.10 دولارا للأوقية.
وتخلى مؤشر الدولار الأمريكي عن مكاسبه الأولية وهبط أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يجعل السلع المقومة بالعملة الخضراء أقل تكلفة على المشترين بعملات ِأخرى، بعد قرار ترامب عزل تيلرسون في أعقاب سلسلة خلافات علنية بينهما بشأن كوريا الشمالية وروسيا وإيران.
وتضرر الدولار أيضا من أنباء بأن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة نمت بوتيرة بطيئة في فبراير شباط في أحدث مؤشر إلى أن زيادة متوقعة في التضخم ستكون تدريجية وهو ما قد يكبح وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 16.59 دولار للاوقية.
وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 965.40 دولار للأوقية مقتربا من أعلى مستوى في أسبوع البالغ 970.90 دولار.
وقفز البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 990.70 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 997.40 دولار.
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