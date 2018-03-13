39.7 % من قروض المصارف السعودية استهلاكية وعقارية

شكلت القروض الاستهلاكية والعقارية المقدمة من المصارف السعودية، 39.7 في المائة من إجمالي القروض الإجمالية للمصارف بنهاية العام الماضي 2017.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، بلغ مجموع القروض الاستهلاكية والعقارية معا، نحو 550.6 مليار ريال، فيما بلغ الائتمان المصرفي إجمالا نحو 1.387 تريليون ريال بنهاية عام 2017.

وشكلت القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثالث 2017 (أحدث بيانات)، نحو 24.5 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي للمصارف السعودية، فيما شكلت القروض العقارية بنهاية العام الماضي، 15.3 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي للمصارف السعودية بنهاية الفترة ذاتها.

وارتفعت نسبة القروض الاستهلاكية والعقارية من إجمالي قروض المصارف بنهاية العام الماضي، نتيجة لتراجع الائتمان المصرفي للمصارف السعودية خلال العام الماضي بنسبة 1 في المائة، بما قيمته 13.9 مليار ريال، حيث كان 1.4 تريليون ريال بنهاية عام 2016.

وشكلت القروض الاستهلاكية بنهاية عام 2016، نحو 24.4 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي للمصارف السعودية، فيما شكلت القروض العقارية 14.8 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي للمصارف السعودية بنهاية الفترة ذاتها.

وتراجعت القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثالث 2017، بنسبة 0.8 في المائة، وقيمة 2.7 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها نهاية عام 2016، والبالغة 341.8 مليار ريال.

على الجانب الآخر، ارتفعت القروض العقارية بنهاية عام 2017، بنسبة 2.2 في المائة، وقيمة 4.6 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها نهاية عام 2016، والبالغة 206.9 مليار ريال.

وتشمل القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2017، سبعة أقسام رئيسية وهي: ترميم وتحسين عقارات وقيمتها 26.6 مليار ريال، وسيارات ووسائل نقل شخصية وقيمتها 34.2 مليار ريال.

وتشمل القروض لأغراض شراء أثاث وسلع معمرة بقيمة 3.8 مليار ريال، وقسم التعليم بقيمة 1.1 مليار ريال، وقسم الرعاية الصحية بقيمة 359 مليون ريال، وقسم السياحة بقيمة 65 مليون ريال، وأخيرا قسم "أخرى" وقيمة قروضه قرابة 273 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2017.

أما القروض العقارية فتتوزع على قسمين فقط، هما: الشركات بقيمة 90.1 مليار ريال، والأفراد بقيمة 121.4 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2017.

*وحدة التقارير الاقتصادية



