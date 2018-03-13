سرقة سن سمكة قرش عملاقة ترجع إلى ما قبل التاريخ في أستراليا

قالت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء إن سنا بطول 10 سنتيمترات ترجع إلى سمكة قرش عملاقة من العهود السحيقة سرقت من حديقة وطنية مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في استراليا.

وفقدت السن المتحجرة، وهي من قرش ميجالودون، وهو حيوان مفترس عملاق يعتقد أنه توفي منذ أكثر من 2 مليون سنة، من حديقة "كيب رينج" الوطنية في غرب أستراليا.

وقالت سلطات الحياة البرية انها أدركت أن السن فقدت يوم الجمعة ويشتبه في أن اللصوص كانوا يسعون تحديدا لسرقتها.

وقال ارفيد هوجستروم مدير منطقة اكسموث في دائرة الحدائق والحياة البرية الأسترالية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "معظم الموظفين لم يكونوا يعرفون مكان وجودها. وأولئك الذين كانوا يعرفون قاموا بتغطيتها بشكل جيد وأخفوها."

وتابع "كانت سن واحدة من حوالي 12 سنا من قرش ميجالودون في المنطقة ، ولكن هذه كانت أفضل العينات. وقد تم العثور عليها في العام الماضي."