البورصة المصرية تربح 8 مليارات جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع بنسبه 1.47%

واصلت البورصة المصرية مكاسبها التاريخية لدى إغلاق تعاملات اليوم بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب على الأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات المالية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 8 مليارات جنيه ليغلق على 977.2 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى إغلاق له في تاريخه بعد تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) ارتفاعاً بنسبة 47ر1% ليغلق على مستوى تاريخي جديد بلغ 06ر16989، كما زاد مؤشر (إيجي إكس 70) بنسبة 57ر0% ليغلق عند 910.43 وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً ليربح 1.75% لينهي التعاملات عند 2281.49.