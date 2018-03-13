رأسمال البورصة المصرية يتجاوز 980 مليار جنيه لأول مرة في تاريخها

نجحت البورصة المصرية، في تحطيم أرقامها القياسية، لتسجل مؤشراتها أرقاما تاريخية جديدة في مستهل تعاملات اليوم حيث تجاوز رأسمالها 980 مليار جنيه لأول مرة في التاريخ.

وتخطى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي اكس 30" مستوى 17 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، بعدما بلغ مستوى 17005 نقاط بزيادة نسبتها 1.51 % عن إغلاقه بالأمس، فيما تجاوز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حاجز 980 مليار جنيه وهو أعلى مستوى له على الإطلاق رابحا بذلك نحو 11 مليار جنيه عن إغلاقه السابق.

وأوضح خبراء بسوق البورصة أن الاتجاه العام للسوق سيواصل الصعود، وإن شهدت فترات تهدئة وجني أرباح من حين لآخر يتخللها عمليات تبديل لمحافظ المستثمرين بين الأسهم القطاعات خاصة الأسهم منخفضة القيمة السوقية.