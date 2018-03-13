مصر والكويت توقعان خمس اتفاقيات بقيمة 5 مليارات جنيه لتنمية سيناء

وقعت مصر والكويت خمس اتفاقيات بقيمة 86.1 مليون دينار كويتي "5 مليارات جنيه"، في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء .

وقع الاتفاقيات عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، فيما وقعها عن الجانب الكويتي المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الدكتور عبدالوهاب البدر .

وقالت الوزيرة المصرية في تصريح لها اليوم الثلاثاء "إن الجهود التنموية تسير في سيناء بشكل منتظم من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالي سيناء، بالإضافة لتوفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية وتهيئة البنية الأساسية لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة".

من جانبه، أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الدكتور عبد الوهاب البدر، حرص الصندوق على دعم مصر خاصة مشروع تنمية سيناء، في إطار دعم المؤسسات العربية لهذا المشروع، والتزام الصندوق بدعمه، موضحاً أن هناك عدداً من المشروعات الجديدة التي يجري الاتفاق عليها وتوقيعها قريباً.