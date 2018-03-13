هيئة الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية يومي الخميس والجمعة القادمين , تبدأ بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كلم في الساعة ، تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كم ، خلال النهار على مناطق الرياض ، والقصيم ، والشرقية . وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أنها تتوقع يومي الخميس والجمعة القادمين هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، والباحة ، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة ، والمدينة المنورة في الأجزاء الشرقية منها ، تشمل حائل ، والقصيم ، وحفر الباطن ، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. وتوقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية الشمالية المثيرة للأتربة والغبار ، تحد من مدى الرؤية الأفقية ، وتصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك ، وحائل من مساء يوم الخميس القادم ، تمتد إلى مناطق القصيم ، الرياض ، والشرقية ، مساء يومي الجمعة والسبت ، ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية ، ويصل تأثيرها إلى جنوب المملكة.
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