ارتفاع معدل التضخم في رومانيا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات معهد الإحصاء الوطني الروماني الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال شباط/فبراير الماضي للشهر السادس على التوالي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 7ر4% سنويا مقابل 3ر4% خلال كانون ثان/يناير الماضي. وتواصل أسعار المستهلك في رومانيا ارتفاعها باطراد منذ كانون ثان/يناير .2017

وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 7ر3% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين زادت أسعار المنتجات الغير غذائية بنسبة 3ر6% سنويا.

في الوقت نفسه ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% مقارنة بالشهر السابق.