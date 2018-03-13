تراجع أسعار النفط مع استمرار زيادة الإنتاج الأمريكي

تراجع النفط اليوم الثلاثاء مواصلا خسائر الجلسة السابقة مع تأثر الأسواق بالزيادة المستمرة في إنتاج الخام الأمريكي. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش بانخفاض 18 سنتا أو 0.3 بالمئة عن مستوى الإغلاق السابق. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 64.77 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا أو 0.3 بالمئة. وتراجع الخامان نحو واحد بالمئة أمس الاثنين. وقال بنك ايه.ان.زد "تراجعت أسعار النفط نتيجة المخاوف بأن يقود ارتفاع الإنتاج الأمريكي.. إلى زيادة المخزونات في الولايات المتحدة". ويحول الطلب القوي وقيود الإنتاج التي تفرضها مجموعة من المنتجين في مقدمتهم منظمة أوبك وروسيا دون هبوط أكبر للأسعار.