الذهب يتراجع قبيل بيانات أمريكية مهمة

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بفعل قوة الدولار مع ترقب مستثمرين لبيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي تصدر في وقت لاحق من اليوم لتحديد توقعات التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إزاء رفع أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1319.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش بينما انخفض المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في أبريل نيسان 0.1 بالمئة إلى 1320 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.12 بالمئة إلى 90.004 .

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الامريكية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، وهو محل اهتمام كبير اليوم. وفي استطلاع أجرته رويترز توقع اقتصاديون أن يبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 1.8 بالمئة في فبراير شباط، وهو نفس مستوى يناير كانون الثاني.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.50 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 959.24 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 977 دولارا للأوقية.