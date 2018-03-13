تباين أداء أسواق الأسهم الآسيوية في تعاملات حذرة

سجلت أسواق المال الآسيوية تباينا في الأداء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء التي اتسمت بالحذر، في ظل تباين أداء الأسهم الأمريكية في تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك مساء أمس وتراجع أسعار السلع. وتراجعت أسهم شركات التعدين في ظل المخاوف القائمة بشأن تداعيات قرار الرئيس الأمريكي الأخير فرض رسوم على واردات بلاده من الألومنيوم والصلب.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم، باعتباره مؤشر رئيسي لاتجاه أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي ككل. ويتوقع المحللون أن يرفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الفائدة 4 مرات خلال العام الحالي إذا ارتفع معدل التضخم.

وفي بورصة سيدني الأسترالية، تراجعت أسعار الأسهم اليوم على خلفية تباين أداء الأسهم الأمريكية وتراجع أسعار السلع. كما استوعب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأسترالية الصادرة اليوم والتي جاءت أقل من التوقعات.

وقد تراجع مؤشر "إس أند بي/أيه.إس.إكس 200" بواقع 50ر33 نقطة أي بنسبة 56ر0% إلى 5962 نقاط، بعد تراجعه في تعاملات الصباح إلى 30ر5962 نقطة، في حين تراجع المؤشر الأوسع نطاقا " أول أوريناريز " بواقع 80ر34 نقطة أي بنسبة 57ر0% إلى 60ر6066 نقطة.

وفي قطاع التعدين، تراجع سهم "بي.إتش.بي بيليتون" بأكثر من 1% في حين تراجع سهم "ريو تينتو" بنحو 2% وتراجع سهم "فورتسكو ميتالز" بأكثر من 2%.

كما تراجعت أسهم شركات النفط مع تراجع أسعار الخام مساء أمس بأكثر من 1%. وتراجعت أسهم شركات "أويل سيرش" و"سانتوس" و"وود سايد بتروليوم" بما يتراوح بين 2ر0% و8ر0%. وذكرت شركة "وود سايد بتروليوم" أنها ستقوم بتشغيل حقل غاز "سكاربوروه" بعد الحصول على دعم من شريكتها "بي.إتش.بي بيلتون" لصفقة الاستحواذ على حصة "إكسون موبيل" الأمريكية في الحقل وقدرها 50%.

وتراجعت أسهم البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا، "أيه.إن.زد بانكنج" و"ناشيونال أستراليا بنك"و"ويستباك" و"كومنولث بنك" بما يتراوح بين 5ر0% و7ر0%.

وتباين أداء أسهم شركات تعدين الذهب، بعد تراجع أسعار الخام الأصفر مساء أمس، حيث ارتفع سهم "إيفليوشن مايننج" بنسبة 3ر0% في حين تراجع سهم "نيوكريست" بنحو 2% ليستمر التراجع الحاد للسهم منذ أمس.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهر أحدث تقرير لبنك "ناشيونال أستراليا بنك" تراجع ثقة المستثمرين في أستراليا خلال شباط/فبراير الماضي حيث سجل المؤشر موجب 9 نقاط، مقابل موجب 11 نقطة خلال كانون ثان/يناير الماضي.

كما ذكر مكتب الإحصاء الأسترالي أن عدد قروض الإسكان الجديدة في أستراليا تراجع بنسبة 1ر1% خلال كانون ثان/يناير الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وذلك بعد تراجع بنسبة 3ر2% خلال كانون أول/ديسمبر الماضي.

وفي أسواق الصرف، تراجع الدولار الأسترالي قليلا أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم، وجرى تداول العملة الأسترالية بسعر 7869ر0 دولار أمريكي، مقابل 7870ر0 دولار أمس.

وفي اليابان، تراجعت أسعار الأسهم في أواخر تعاملات الصباح بنسبة طفيفة على خلفية تباين الأسهم الأمريكية مساء أمس وارتفاع الين أمام الدولار بعد تجدد المخاوف بشأن تداعيات فضيحة استغلال النفوذ المتهمة فيها زوجة رئيسة الوزراء شينزو آبي.

وتراجع مؤشر نيكي القياسي بواقع 64ر51 نقطة أي بنسبة 24ر0% إلى 39ر21772 نقطة، بعد تراجعه في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى 78ر21700 نقطة.

وتباين أداء أسهم الشركات المعتمدة على التصدير، على خلفية صعود الين أمام الدولار، حيث ارتفع سهما شركتي "سوني كورب" و"ميتسوبيشي إلكتريك" بنحو 1% في حين استقر سهم "كانون" بدون تغيير وتراجع سهم "باناسونيك" بأقل من 1ر0%.

ومن بين شركات السيارات، تراجع سهم "تويوتا" لصناعة السيارات بنحو 1% في حين تراجع سهم منافستها "هوندا" بنسبة 2% تقريبا خلال التعاملات.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهم "ميتسوبيشي يو.إف.جيه فايننشيال جروب" بأكثر من 1% في حين تراجع سهم "سوميتومو ميتسوي فايننشيال جروب" بنسبة 1%. وفي قطاع الصلب، تراجع سهم "جابان ستيل ووركس" بنحو 1% في حين تراجع سهم "نيبون ستيل" بأكثر من 1% في ظل قرار فرض رسوم على الواردات الأمريكية من الصلب والألومنيوم.

وفي قطاع النفط، تراجع سهم "إنبكس" بأكثر 3% وتراجع سهم "جابان بتروليوم إكسبلوريشن" بنسبة 2% مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية في تعاملات أمس. وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهر تقرير صادر عن بنك اليابان المركزي استقرار مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) خلال شباط/فبراير الماضي، وهو ما يقل عن التوقعات التي أشارت إلى زيادة الأسعار بنسبة 2ر0% بعد ارتفاعها خلال كانون ثان/يناير الماضي بنسبة 3ر0%.

وفي أسواق الصرف جرى تداول العملة اليابانية في حدود 106 ين لكل دولار. وفي باقي أسواق آسيا، تراجعت بورصات كوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا بنسبة طفيفة، في حين ارتفعت بورصات سنغافورة هونج كونج وتايوان نيوزيلندا وشنغهاي.