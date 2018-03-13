«جوجل» تطلق تطبيق Qlone للمسح الضوئي ثلاثي الأبعاد

لا تزال تقنية المسح الضوئي ثلاثية الأبعاد جديدة على مستخدمي الهواتف، وذلك تبعا لعدم وجود وسيلة سهلة للقيام بهذه العملية على الهاتف، وكجزء من مشروع Project Tango أطلقت "جوجل" بالتعاون مع شركة EyeCue Vision Technologies تطبيق Qlone الذي يعد وسيلة سهلة لمسح العناصر العادية ضوئيا وجعلها جاهزة للطباعة ثلاثية الأبعاد، والمعتمد على تقنية ARCore من "جوجل"، حيث يمكن مسح العناصر ضوئيا بشكل ثلاثي الأبعاد ووضعها على خلفيات الواقع المعزز تصبح أكثر متعة، مع إمكانية مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
ومن خلال التطبيق يمكن مسح الأجسام ضوئيا وتركيبها ضمن البيئة الخاصة بالمستخدم من خلال زر الواقع المعزز الذي يستخدم تقنية ARCore، كما يمكن أيضا تصدير تلك العناصر الممسوحة ضوئيا كملفات GIF متحركة.
وكل ما يتعين على المستخدم القيام به لاستخدام التطبيق هو طباعة ورقة تتضمن رمز استجابة سريعا، ووضع الجسم المراد مسحه ضوئيا في منتصف الورقة، ونقل الكاميرا حوله، كما يمكن للمستخدمين أيضا دمج وضعين مختلفين لنفس الكائن من أجل إجراء عملية مسح أفضل، مع وجود خيارات سهلة وسريعة للتعديل على العنصر بمجرد القيام بعملية المسح الضوئي.
ويمكن استخدام تطبيق المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد وحلول الواقع المعزز Qlone عبر الهواتف الذكية الداعمة لتقنية ARCore.
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