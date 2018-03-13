«مايكروسوفت» تطلق أجهزة سيرفيس بتقنية اتصال LTE

خلال العقد الأخير، اعتمدت أجهزة الكمبيوتر المحمولة كافة على تقنيات "الواي فاي" للاتصال بشبكة الإنترنت، الأمر الذي قيد حركة كثير من المستخدمين وجعلها محدودة ضمن منطقة جغرافية معينة المكتب أو المنزل أو الأماكن العامة التي نادرا ما توفر اتصال إنترنت لمرتاديها، إلا أن شركة مايكروسوفت غيرت هذا المفهوم عبر سلسلة أجهزة Surface الذي دعمته بتقنية اتصال LTE ليوفر للمستخدمين اتصال إنترنت في كل وقت وكل مكان والتي تشمل "سيرفيس برو وسيرفيس لابتوب".



سيرفيس برو

كشفت شركة مايكروسوفت كمبيوترها اللوحي الجديد سيرفس برو العامل بنظام التشغيل ويندوز 10، والمدعوم بتقنية LTE في المملكة، الذي تم تصميمه ليعمل بسرعة وكفاءة عالية مع معالج إنتل.

حيث يوفر الجهاز المدعوم بتقنية اتصال الجيل الرابع LTE تغطية أكثر من 20 نطاقا مستخدما عالميا وبسبعة هوائيات مخصصة لتوفير أفضل اتصال بالإنترنت، ويساعد وجود مودم Cat9 الأفضل بين فئته على توفير اتصال سريع وأكثر استقرارا.

كما يمكن من خلال الجهاز تشغيل كامل التطبيقات الموجودة على سطح المكتب ودعم إنتاجية الأعمال اليومية بفضل معالج الجيل السابع من ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة قرص صلب بحجم 1 تيرابايت، إضافة إلى الشاشة عالية الوضوح والمدعومة بتقنية PixelSense التي توفر دقة عرض 267 بكسل للبوصة وعشر نقاط للمس المتعدد ونسبة امتداد للصورة بحجم 3:2



سيرفيس لابتوب

يأتي كمبيوترSurface Laptop ليغير من مفهوم الحاسب المحمول التقليدي، إذ تم تصميمه ليعمل بسرعة وكفاءة عالية مع معالج الجيل السابع من إنتل وبطارية قادرة على توفير الطاقة لمدة 14.5 ساعة خلال اليوم. ومع وزنه الخفيف البالغ 1.25 كيلوجرام وسمك لا يتجاوز 14.5 مليمتر، بإمكان المستخدمين حمل الجهاز واستخدامه في أي وقت وأي مكان بكل يسر وسهولة، إضافة إلى أنه يوفر لوحة مفاتيح مميزة مغطاة بمادة Alcantara، بقدرة استجابة سريعة، كما تتوافق لوحة المفاتيح مع لوح التتبع الكبير والدقيق والمسند الخاص براحة اليد لتجربة مريحة ومذهلة في آن واحد.

ومع وجود نظام تشغيل Windows 10 S، سيكون أمام المستخدمين كثير من الخيارات لإنجاز مهامهم وأعمالهم، إذ يقوم نظام تشغيل جهازSurface Laptop على برمجيات InstantOn and an OS المخصصة لتوفير أداء طويل الأمد. من جانبه، قال أونر ألتينتاس، مدير تسويق منتجات Surface في "مايكروسوفت" الشرق الأوسط وإفريقيا: "منذ أن أطلق أول جيل من أجهزة Surface Pro في المملكة، وجدنا أن المستهلكين يبحثون عن نماذج مختلفة من أجهزة ويندوز التي تتناسب مع احتياجاتهم وأنماط حياتهم المختلفة، لذلك ركزنا في أجهزة Surface على دعم أهم التقنيات التي يحتاجون إليها وتوفير تجربة رائعة للمستخدمين ممزوجة بقوة الأداء وسهولة الاستخدام والحمل".