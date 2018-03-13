الصنيع: ديون الاتحاد مرعبة .. سنحميه

وضع حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد، النقاط على الحروف فيما يتعلّق بعديد من الملفات التي تخص النادي وعلى رأسها قضية الديون التي تراكمت لتتجاوز حاجز الـ 300 مليون ريال، مبينا في حديثه لـ"الاقتصادية"، أن اللجنة المكلّفة من قبل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، بدأت عملها فعليا قبل أسبوعين باستدعاء كل من له علاقة بالقضية، وقال: "اللجنة تسعى لإظهار الحقائق قبل تسليم تقريرها النهائي، الذي سيلعن حينها كل من تسبّب في تضخم الديون".

وتابع: "القضية تعود لعشرة أعوام ماضية، آل الشيخ حريص على ظهور الحقيقة، لأن الرقم الذي نتحدث عنه حاليا مرعب لأي رئيس مقبل وفعليا تم استدعاء كل من تجاوز خلال فترته الرئاسية".

وكشف الصنيع، أنهم حينما بدأوا العمل بالتكليف، لم يلتزموا بوعود للجماهير، وقال: "مهمتنا تفادي أي عقوبات جديدة، إلى جانب المنافسة على كأس خادم الحرمين الشريفين، مع الظفر بمركز متقدّم في الدوري السعودي للمحترفين، الآن نضع كأس الملك، هدفا رئيسا لنا لأجل ضمان مكان لنا في دوري أبطال آسيا". وتابع: "تم تسليم ثلاثة رواتب من جملة تسعة رواتب لم يتسلمها اللاعبون منذ الموسم الماضي، وبعضهم لا يزال لم يتحصّل على مقدمات عقود من بينهم الحارس فواز القرني، الآن ستتم الجدولة إضافة إلى أننا بصدد إغلاق تسع قضايا، مع التذكير بأن قضية المدرب الروماني بيتوركا واللاعب الغاني مونتاري، تبلغ أكثر من عشرة ملايين يورو وسنحاول أن نصل لحل يحمي النادي من العقوبات، سأغادر إلى أوروبا في مهمة تتعلّق بالقضيتين، على أن نعلن التفاصيل لاحقا".

وحول ملف تجديد عقد المدرب التشيلي لويس سييرا، قال: "إنه من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم، يتميز عن غيره في طريقة التدريب، والتعامل مع اللاعبين، هدفنا الإبقاء عليه توفيرا للاستقرار الفني، لم نلتفت للانقسامات حول مصيره، نواف المقيرن الرئيس المقبل للنادي، حريص على تجهيز الفريق ويسعى لإحداث نقلة نوعية وطلب من المدرب تجهيز تقرير متكامل عن احتياجات الموسم المقبل"، نافيا في الوقت عينه استبعاد عدد من اللاعبين كما تواتر في وسائل الإعلام.

وختم: "المشاكل المالية سيتم حلها بدعم من الهيئة العامة للرياضة التي تحرص على حل جميع القضايا بشكل جذري".