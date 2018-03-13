مهند يجتاز الفحص ويبعد

رفض الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي، وضع مهاجمه مهند عسيري، ضمن قائمة الـ 18 الخاصة بمباراة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا، على الرغم من جاهزيته الفنية والبدنية، معلّلا قراره بعدم المجازفة به للحاجة إليه في المتبقي من الدوري السعودي للمحترفين، على الرغم من اجتيازه الاختبارات الطبية.

من جهة أخرى، صرف ريبروف، للمصري مؤمن زكريا، التعليمات المطلوبة منه في خط الهجوم، بعد اجتماعه ومطالبته بضرورة بذل قصارى الجهد في لقاء اليوم.

وكان ريبروف، قد اجتمع باللاعبين في قاعة المحاضرات قبل بداية تدريبات البارحة، وشرح لهم عبر (البروجيكتر)، نقاط القوة والضعف في الغرافة، محذّرا اللاعبين من الأخطاء، ومطالبا بضرورة التركيز منذ بداية اللقاء حتى نهايته لتفادي ما حدث في اللقاء الماضي بعد أن أحرز المنافس هدف التعادل في الوقت بدل الضائع. ميداينا، وقف ريبروف، على الأسلوب التكتيكي الذي يودّ تنفيذه بعد أن تابع المناورة الميدانية القصيرة التي أجراها بين الفريق الأساسي والاحتياطي. من ناحية أخرى، استبعدت المصادر، اتخاذ الجهاز الفني خطوة عدم الاعتماد على الأسترالي مارك ميليجان في مواجهة الليلة، وقالت: "اللاعب تم تضمينه في قائمة اللاعبين الذين انتظموا في المعسكر الإعدادي البارحة، المدرب يعتمد عليه وغير صحيح ما يتردد عن إبعاده".

وفي شأن آخر، سمح الجهازان الفني والإداري للتونسي محمد أمين بن عمر، بالسفر إلى بلاده خاصة أن اسمه غير مقيد في الكشوفات الآسيوية إلى جانب غيابه عن لقاء الرائد، المقبل في الدوري السعودي للمحترفين، لتراكم البطاقات.