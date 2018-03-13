قبل 94 يوما .. بيع 97 % من تذاكر روسيا والأخضر

نفدت بنسبة 97 في المائة تذاكر مباراة المنتخب السعودي لكرة القدم "الأخضر"، ونظيره الروسي "البلد المضيف" في افتتاحية كأس العالم 2018 على ستاد لوزهسنيكي في العاصمة موسكو في 14 حزيران (يونيو) المقبل، أي قبل 94 يوما من انطلاقته.

وعملت "الاقتصادية" من تقرير خاص حصلت عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أن أفضل المقاعد المزدوجة المريحة التي تتوافر في الملعب وتباع بسعر 815 يورو، وتوصف بتذاكر الدرجة الأولى قد بيعت تماما، ثم تليها تذاكر الدرجة الثانية بسعر 560 يورو قد نفدت أيضا، ومعها مقاعد الدرجة الثالثة بـ 515 يورو وأيضا الدرجة الرابعة بسعر 510 يوروات.

وأشار التقرير إلى أنه تبقى التذاكر الموجودة من الاتجاه الأدنى من الملعب وهو مفتوح إلى البيع، كما أن هنالك تذاكر باقة الضيافة لكبار الشخصيات وهي المقاعد المخصصة ضمن الفئة (أ) - قسم بريميوم (الطبقة الوسطى)، وتشمل باقة الضيافة الدخول إلى الصالة الراقية داخل الملعب وتناول الطعام على طراز البوفيه من أربعة أطباق مع أعلى المعايير وخدمة المشروبات الممتازة، قبل وخلال وبعد المباراة، وهدية تذكارية حصرية ومنطقة ترحيب مخصصة مع المضيفات، وهاتان الفئتان تمثلان نسبة 3 في المائة من مجموع تذاكر مباراة الافتتاح.

وتنطلق اليوم مرحلة جديدة لعملية بيع تذاكر المباريات تمتد حتى الثالث من نيسان (أبريل) المقبل، وعلى عكس الحال في المرحلة السابقة من عملية بيع التذاكر، سيكون الحصول على أي تذكرة طبقا لأسبقية الحجز عبر الرابط الخاص بالتذاكر في موقع "فيفا".

يذكر أنه وفي نهاية المرحلة الماضية لعملية بيع التذاكر، التي اختتمت في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى "الفيفا" للحصول على تذاكر المونديال أربعة ملايين و955 ألفا و169 طلبا على تذاكر جميع المباريات الـ 64 للبطولة.

وجاءت ألمانيا في مقدمة الدول التي تقدم مشجعوها بطلبات للحصول على تذاكر المونديال وذلك بواقع 338 ألف و414 طلبا.

ويبلغ إجمالي عدد تذاكر المونديال، المقرر إقامته في روسيا خلال الفترة من 14 حزيران (يونيو) إلى 15 تموز (يوليو) المقبلين، نحو 2.5 مليون تذكرة (مليونان و503 آلاف و957 تذكرة، وتراوح أسعار تذاكر المونديال بين 85 يورو لأقل الأسعار في مباريات دور المجموعات و900 يورو للمباراة النهائية.