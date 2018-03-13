المسيليم: بالغرافة .. سنستريح

وصف ياسر المسيليم حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم، نزال فريقه أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا بالصعب، وقال "تكمن صعوبة اللقاء في ظل رغبة كل فريق في انتزاع الفوز وخطف النقاط الثلاث للمضي قدماً نحو خطف إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني من المسابقة". وأضاف "لدينا رغبة وإصرار كبير في أن تكون النتيجة لمصلحتنا، خاصة أنها ستريحنا كثيراً لحسم أمر التأهل قبل نهاية دور المجموعات بجولتين. لا بد من الفوز. هذا سيساعدنا في المتبقي من تحديات". وأشار المسيليم، إلى اكتمال جاهزيتهم، وقال "تدربنا خلال اليومين الماضيين في ظل ضغط المواجهات. استفدنا كثيراً من الأخطاء التي صاحبت نزال الغرافة أخيرا. كنا يومها الأحق بالفوز لولا ضياع عديد من الفرص التي كانت كافية لحسم الأمور".
واستبعد المسيليم، تأثرهم بغياب عدد من العناصر، وقال "لو افترضنا أن الغيابات ستؤثر لما كنا نتصدر حالياً ترتيب فرق المجموعة وننافس بشكل قوي في باقي المسابقات. لاعبو الأهلي مؤهلون للعطاء متى ما حظوا بالفرصة". وبسؤاله عن تألقه في لقاء الجزيرة الإماراتي، قال "لا يوجد سر محدد. نحن نلعب ككتلة واحدة. نشترك جميعاً حال الفوز أو الخسارة، انتظامي في التدريبات وحرصي التام يساعداني كثيراً في هذا التألق، وكل ما أتمناه أن نصل بالفريق إلى أبعد المستويات فالأهلي يستحق منا الكثير".
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