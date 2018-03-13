«التحية» للأهلي فقط

فيما قلص الهلال من حظوظه في التأهل إلى ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا، بعد أن تعرض للخسارة الثانية من مضيفه الريان القطري 1 /2، لا يستحق التحية سوى الأهلي، حيث سيكون قريبا من التأهل بشكل كبير حال حقق الفوز على ضيفه الغرافة القطري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويتذيل الهلال ترتيب مجموعته الرابعة بعد أن حصد نقطتين فقط من أربع مباريات، التي يتصدرها استقلال طهران الإيراني بست نقاط، متفوقا على الريان، وأربع نقاط إلى العين الإماراتي.

فيما يطمح الأهلي إلى تأمين الصدارة في مجموعته الأولى عندما يلعب مع الغرافة، كما يطمح الجزيرة الإماراتي في اللحاق به عندما يلاقي تراكتور سازي الإيراني، حيث يتصدر النادي السعودي مجموعته بسبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الناديين القطري والإماراتي، أخيرا تراكتور سازي تبريز نقطة واحدة.

ولم يكن هناك هلال في أرض الملعب، حيث لم يوفق مدربه الأرجنتيني براون الذي حل بديلا عن ابن جلدته رامون دياز في قيادته وتلقى الخسارة الثانية في ظرف 72 ساعة بعد أن خسر من الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ما قلص الفارق بينه وبين وصيفه الأهلي إلى نقطة، ما يقلص حظوظه في الاحتفاظ بلقبه، حيث يتبقى ثلاث مواجهات أحدها أمام مطارده.

وتقدم الريان بهدف سجله عبد الرزاق حمدالله من ضربة جزاء (41)، وأضاف البرازيلي رودريجو تاباتا الهدف الثاني(66)، وسجل البديل ياسر القحطاني الهدف الوحيد للهلال من ضربة جزاء (90).

وفي المجموعة الثانية، تأهل الدحيل القطري إلى دور الـ 16 بفوزه 2 /1 على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، فيما حقق الوحدة الإماراتي انتصاره الأول بعد أن ضيفه ذوب آهان الإيراني 3 /0

ويتصدر الدحيل مجموعته برصيد 12 نقطة، بفارق ست نقاط عن ذوب آهان، فيما يملك الوحدة ولوكوموتيف ثلاث نقاط.