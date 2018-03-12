ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة

أفاد مسح لبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك نُشر اليوم الاثنين بارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي حيث سجل أحد المؤشرات أعلى مستوى له في عام مما يعطي دليلا جديدا على ضغوط الأسعار.

وأظهر مسح توقعات المستهلكين، الذي يدرسه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ضمن بيانات أخرى بينما يواصل رفع أسعار الفائدة تدريجيا، أن متوسط التضخم المتوقع لعام واحد ارتفع إلى 2.83 بالمئة من 2.71 بالمئة في يناير كانون الثاني ليسجل أعلى قراءة منذ فبراير شباط 2017.

وبلغ مؤشر التضخم المتوقع لثلاث سنوات 2.88 بالمئة في فبراير شباط ارتفاعا من 2.79 بالمئة قبل شهر. ويسجل كلا المؤشرين، القائمين منذ منتصف 2013، ارتفاعا منذ بداية السنة بعد تراجع بشكل عام لسنوات.

رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضي ومن المتوقع أن يرفعها ثانية الأسبوع القادم في إيماءة إلى التحفيز المالي وقوة التوظيف وبيانات تشير في مجملها إلى ارتفاع الأسعار بعد أن ظلت لأكثر من خمس سنوات دون مستوى الاثنين بالمئة الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي.

