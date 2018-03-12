"شاومي" تطرح جيلا جديدا من الهواتف

تداولت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية صورا جديدة أكدت أنها لهاتف "Mi Mix 2s" المنتظر أن تطرحه شركة شاومي قريبا.

ووبحسب ما ذكرت "روسيا اليوم" وبالنظر إلى الصورة التي تداولها موقع "Gizmochina" الشهير نقلا عن أحد مستخدمي شبكة " Weibo" والتي أكد أنها للهاتف المنتظر، يمكن ملاحظة أن الهاتف شبيه إلى حد كبير بهواتف "Mi Mix 2" مع خلاف هو أن كاميرته الخلفية أتت مزدوجة.

أما فيما يتعلق بباقي الميزات التقنية للهاتف، فمن المنتظر أن يأتي بمعالج "Snapdragon 845" الجبّار، وماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايات.

ولم تدل شاومي بعد بأية تصريحات رسمية حول مواصفات هذا الهاتف، إلا أن الخبراء يتوقعون أن يصبح منافسا قويا في عالم الهواتف الذكية.