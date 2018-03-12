البورصة المصرية تحقق صعوداً تاريخياً وتربح 15 مليار جنيه عند الإغلاق

حققت البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملاتها اليوم مستويات تاريخية في مؤشراتها، وذلك على أثر عمليات شراء مكثفة على الأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والصناعة، من جانب المستثمرين العرب والأجانب.

وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة التداول اليوم، أن مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30)، أنهى التعاملات مسجلاً مستوى تاريخياً جديداً ليبلغ 15ر16742 نقطة بزيادة نسبتها 1 4ر2 %، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 ) بنسبة 22ر1 % ليصل إلى 28ر905 نقاط، كما امتدت المكاسب القياسية إلى مؤشر (إيجي إكس 100 ) الأوسع نطاقاً ليربح ما نسبته 11ر1 % منهياً التعاملات عند مستوى 18ر2242 نقطة.

وأوضحت البيانات الختامية للجلسة أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق مكاسب قدرها 15 مليار جنيه ليصل إلى 3ر969 مليار جنيه وهو أعلى مستوى له في تاريخه بعد تداولات يومية قياسية بلغت 9ر2 مليار جنيه دون صفقات.