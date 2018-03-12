مؤشراً البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,353.28 بانخفاض قدره 14.61 نقطة عن معدل الإقفال السابق لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الصناعة، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,051.87 بانخفاض قدره 12.56 نقطة عن معدل اقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و594 ألفا و539 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 638 ألفا و976 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 77 صفقة.

كما بلغ عدد وحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة لهذا اليوم 5 آلاف وحدة بقيمة إجمالية قدرها 500 دينار بحريني تم تنفيذها خلال صفقة واحدة، أي ما نسبته 0.08% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 65.14% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.