54 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم ، 54 سفينة من جنسيات مختلفة بإجمالي حمولات بلغت ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة القناة ، أن 26 سفينة عبرت المجرى الملاحي ضمن قافلة الشمال في طريقها للبحر الأحمر بإجمالي حمولات بلغت مليونا و500 ألف طن، بينما ضمت قافلة الجنوب، المتجهة نحو البحر المتوسط، 28 سفينة بإجمالي حمولات بلغت مليوني طن.