فرانس تيمرمانس: الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية سيتماشى مع قواعد منظمة التجارة

قال فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين إن أوروبا لا تفهم المنطق وراء الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب التي تستند إلى مخاوف متعلقة بالأمن القومي، لكنها ستجهز لإجراءات مضادة إذا كانت ضرورية.

وفي الأسبوع الماضي، مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب وعشرة في المئة على الألومنيوم، وأعفى كندا والمكسيك وعرض احتمال منح إعفاءات لحلفاء آخرين.

وقال ترامب الذي وصف إغراق السوق الأمريكية بالصلب والألومنيوم بأنه "إعتداء على بلدنا" إن أفضل نتيجة ستتمثل في أن تنقل الشركات مصانعها ومصاهرها إلى الولايات المتحدة. وأصر على أن الانتاج المحلي من المعادن مهم للأمن القومي.

وقال تيمرمانس إنه إذا كان السبب في الإجراءات التي اتخذها ترامب هو الأمن، فإذا لا يوجد سبب لفرض تلك الرسوم الجمركية على أوروبا.

وأبلغ مؤتمرا للصلب في ألمانيا "كيف يهدد الصلب الأوروبي الولايات المتحدة؟...لدينا علاقة مختلفة فيما يخص مسائل الأمن القومي عن تلك التي لدى الولايات المتحدة مع الصين".

وأضاف قائلا "إذا كانت هناك ضرورة، فإننا سنجهز إجراءات مضادة، لكن هذه ستتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية".

وقال "أعتقد أن رؤية ترامب للعالم هي أنه يفوز حين يخسر شخص آخر، لكن في هذا الوضع لن يكون هناك فائزون".