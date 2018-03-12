جوجل تقدم تطبيق خرائط للهواتف الذكية القديمة

عندما تضل الطريق في قلب مدينة أجنبية، آخر شيء تريده هو أن تستغرق خدمة جوجل مابس" (خرائط جوجل) عقودا للتحميل. ولحسن الحظ للأشخاص الذين لديهم هواتف ذكية قديمة أو اتصال بطيء بالإنترنت، يقدم محرك البحث جوجل نسخة أخف لتطبيقه الخاص بالإبحار وهو "جوجل مابس جو". وإذا كنت تشعر أنك تنتظر باستمرار لتحميل "جوجل مابس"، فإن هذه النسخة قد تجعل حياتك أسهل. وهي مصممة للعمل على الهواتف الذكية الأقدم ذات الذاكرة القليلة، وتعمل حتى بشكل جيد مع الشبكات غير الموثوقة. ويمكن استخدام التطبيق على أي جهاز بما في ذلك الحاسب الآلي. وكل ما أنت بحاجة إليه هو حفظ رابط الموقع "يو آر إل".