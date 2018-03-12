اختبار عبر الإنترنت "يتوقع الإصابة" بنوع قاتل من سرطان الجلد

دشن باحثون طبيون في أستراليا اختبارا عبر الإنترنت، يستغرق 90 ثانية، من شأنه توقع احتمال الإصابة بنوع قاتل من سرطان الجلد، وهو سرطان الخلايا الصبغية (ميلانوما) بحسب بي بي سي . واستُخلص هذا الاختبار من أوسع دراسة عن مرض سرطان الجلد في العالم.وتشير تقارير إلى أن الاختبار دقيق للغاية. ويستخدم الاختبار أسئلة بسيطة تعتمد على العمر، ونوع الجنس، ومدى انتشار الشامات أو قروح الجلد، ولون الشعر، ومدى استخدام مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس. وسرطان الخلايا الصبغية (ميلانوما) هو نوع من سرطان الجلد يمكن أن ينتشر إلى أعضاء أخرى في الجسد. ويعد سرطان الميلانوما رابع أكثر أنواع السرطان انتشارا في أستراليا، حيث يقتل خمسة أشخاص يوميا. ويأمل العلماء في أن يساعد الاختبار الجديد الأشخاص المعرضين بشدة للإصابة بأورام جلدية خبيثة على السعي للحصول على العلاج في مرحلة مبكرة. ونشرت الدراسة، التي أسفرت عن تطوير هذا الاختبار، في دورية "المعهد الوطني للسرطان" العلمية.